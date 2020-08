Stiri pe aceeasi tema

- Justitia venezueleana a condamnat 15 de persoane la pedepse de 24 de ani de inchisoare fiecare pentru implicarea intr-un complot ce viza rapirea presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, a anuntat vineri procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, transmite agentia DPA. ''Toti…

- Justitia venezueleana a condamnat 15 de persoane la pedepse de 24 de ani de inchisoare fiecare pentru implicarea intr-un complot ce viza rapirea presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, a anuntat vineri procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, transmite agentia DPA, preluata de Agerpres.

- Politistii de frontiera din Bihor descopera, pe langa migranti, si romani care incearca sa treaca granita fraudulos. Recent, l-au gasit pe... The post Ce „capturi” mai fac politistii la frontiera cu Ungaria: Un barbat cautat pentru a fi bagat la puscarie a incercat sa intre in tara cu pasaportul „unei…

- Directorul general are un salariu de 18.148 brut, directorul general adjunct si cel executiv au 17.687 lei/brut, un sef serviciu 13.842 lei/brut, un politist local pana la 8.196 lei brut, iar un sofer 4.093 lei brut. Acestea nu cuprind toate sporurile si nici norma de hrana. In aprilie 2020, salariul…

- Doi barbati, tata si fiu, din Pietroasa Mare au fost incarcerati la Penitenciarul Timisoara dupa ce au fost condamnati definitiv pentru ca au bagat un consatean in spital. Politistii si procurorii au inceput cercetarile in acest caz, in urma unui conflict izbucnit in luna aprilie a anului trecut pe…

- Opoziția din Venezuela a anunțat ca va boicota alegerile parlamentare programate sa aiba loc la sfârșitul anului, un scrutin electoral pe care membrii opoziției care deține majoritatea în actualul legislativ îl descriu drept o „farsa”, anunța AFP.„Partidele…

- Un șofer roman de camion, pe numele caruia exista un mandat de arestare in Germania, a fost prins de polițiștii de frontiera din Berggiesshubel (Saxonia), la un control efectuat miercuri, 27 mai. Dupa ce au verificat in baza de date, polițiștii au descoperit ca romanul in varsta de 46 de ani fusese…

- Venezuela a inregistrat o actiune juridica impotriva Bancii Angliei, pentru a obtine aur in valoare de 1 miliard de dolari, blocat de institutie in urma sanctiunilor Statelor Unite si Marii Britanii, autoritatile de la Caracas sustinand ca au nevoie de bani pentru o reactie corespunzatoare la pandemia…