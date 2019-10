Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese de natura administrativa in cazul a doua persoane cu functie de conducere din sistemul medical, dintre care si un fost sef de la Constanta.Este vorba de Popescu Vasile, fost Manager general din cadrul…

- Agentia Nationala de Integritate remarca faptul ca Raportul MCV dat publicitatii marti apreciaza ca sistemul de prevenire a conflictelor de interese in achizitiile publice – PREVENT – „ramane pe deplin operational”, ansa exprima ingrijorari cu privire la cadrul legislativ in materie de integritate.

- Agenția Naționala de Integritate (A.N.I.) a dat publicitații, in data de 3 octombrie, un comunicat privind incompatibilitate și conflict de interese administrativ. Astfel, a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 8 funcționari publici și a 2…

- TRIF FLORIN, Consilier Local in cadrul Consiliului Local al Comunei Pianu, a fost declarat incompatibil de Agenția Naționala de Integritate. Acesta a participat la deliberarea și adoptarea unor hotarari de Consiliu Local in ceea ce privește Ocolul Silvic Valea Pianului, avand in același timp avand calitatea…

- Un consilier local din comuna Pianu, Trif Florin, a fost descoperit de Agenția Naționala de Integritate, ca fiind in confilict de interese cand a votat o hotarare de Consiliu Local, prin care s-a aprobat organigrama Ocolului Silvic Valea Pianului, acesta fiind și angajat al Ocolului. Potrivit ANI,…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a patru alesi locali. Potrivit unui comunicat al ANI, Cristian Biraruti, primar al comunei Alunu, judetul Valcea, s-a aflat in conflict de interese, deoarece a semnat pe…