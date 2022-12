Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Pele, Kely Nascimento, a postat o actualizare a starii de sanatate a simbolului fotbalului brazilian, dupa ce familia a petrecut noaptea de Craciun alaturi de fotbalistul de 82 de ani, in spital.

- Anul acesta, Andreea Esca, soțul ei, Alexandre Eram, și Aris Melkior și Alexia Eram, copiii lor, petrec Craciunul la New York. Pe rețelele de socializare iși țin fanii la curent cu tot ce fac, așa s-a aflat și despre intamplarea neașteptata pe care au trait-o in vacanța. In urma cu cateva zile, familia…

- Theo Rose a anunțat pe contul ei de Instagram ca este insarcinata. Iubitul ei, Anghel Damian, a oferit și el primele declarații despre noul rol pe care il va avea, cel de tatic.„E adevarat, o sa aveți un nepoțel. Sau o nepoțica. Cand iese, vreau sa-l strigați nepoate. Sau nepoata. Depinde. Sa fim sanatoși…

- Alex Leonte și Theo Rose au avut o relație absolut superba care a durat mai bine de cinci ani. Cu toate ca fanii se așteptau la o nunta, se pare ca cei doi au mers pe drumuri separate. Precum este normal dupa o desparțire, fiecare și-a urmat cursul firesc al vieții, iar artista și-a gasit liniștea in…

- Cancan.ro a anunțat aseara ca, potrivit unor surse apropiate artistei, Theo Rose este insarcinata dupa numai cateva luni de relație cu Anghel Damian. In cursul zilei de azi, informația respectiva a fost confirmata chiar de familia cantareței. Theo Rose este gravida și in 2023 iși va ține in brațe puiul.…

- Tatal lui Theo Rose a confirmat sarcina fiice sale. Artista și iubitul ei, Anghel Damian formeaza un cuplu de cateva luni și urmeaza sa devina parinți. Familia vedetei este in culmea fericirii și au facut cateva declarații.