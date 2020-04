Romanii trebuie sa aiba grija cum se pregatesc sa sarbatoreasca ziua de 1 mai, sa acorde atentie deosebita produselor pe care le cumpara, sa solicite si sa pastreze bonul de casa, a scris joi pe Facebook directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Paul Anghel. "Trebuie sa avem grija cum ne pregatim sa sarbatorim ziua de 1 mai ! Ca in fiecare an romanii sarbatoresc ziua de 1 mai cu preparate din carne la gratar si bere. In contextul pandemiei provocate de noul coronavirus petrecerea acestei zile se va face cu anumite restrictii impuse de autoritati, prevazute in…