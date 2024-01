Angelit: proprietăți vindecătoare. Cristalul care te conectează cu îngerii tăi păzitori Intra in lumea mistica a cristalelor cu angelit, un cristal ce promite nu doar frumusețe, ci și o conexiune profunda cu ingerii tai pazitori. Descopera proprietațile vindecatoare ale acestui cristal, care se spune ca deschide ușile comunicarii divine și aduce o stare de pace și echilibru. Angelitul nu este doar o piatra prețioasa, ci și un ghid catre lumea subtila a ingerilor. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

