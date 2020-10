„Operatorii economici din acest domeniu aveau obligatia de plata a unui impozit specific pe activitate, insa Guvernul PNL a luat hotararea de a anula aceasta obligatie in perioada starii de urgenta si in cea a starii de alerta. Acum, Executivul a prelungit acest ajutor pe care il acorda acestui sector de activitate pana la sfarsitul anului. Ulterior, firmele din HoReCa vor beneficia de esalonarea la plata a datoriilor acumulate in lunile de criza sanitara, pe o perioada de 12 luni”, afirma presedintele Comisiei pentru admnistratie publica din Camera Deputatilor Angelica Fador, printr-un comunicat…