„Scriitorul trece, pietrele raman!” așa se intitula articolul pe care l-am scris in Cotidianul Opinia Buzau, atunci cand unul dintre modelele mele in ale jurnalismului, poetul, prozatorul și jurnalistul Lucian Avramescu a plecat dintre noi. Maine ar fi fost ziua lui de naștere, ar fi implinit frumoasa varsta de 75 de ani… dar in urma unei boli nemiloase a plecat mult prea repede la ceruri. Lucian Avramescu, obișnuia (pe cand era bine) sa iși sarbatoreasca ziua de naștere acasa la el in comuna Sangeru, jud. Prahova, acolo unde se retrasese in urma cu cațiva ani (din tumultosul București) și unde…