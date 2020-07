Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa vorbeasca pe o singura voce cu China daca vrea sa incheie acorduri ambitioase care sa garanteze interesele blocului comunitar, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel, exprimandu-si totodata ingrijorarea cu privire la noua lege asupra securitatii in Hong Kong,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a coborat pana la 0,1% in luna mai 2020, de la 0,3% in luna aprilie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a scazut pana la 0,6%, de la 0,7% in luna precedenta, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia si Romania,…

- China trebuie sa le permita oamenilor din Hong Kong si Macao sa comemoreze victimele inabusirii revoltei din piata Tiananmen din 1989 si demonstrantii pro-democratie din Beijing, a anuntat miercuri Uniunea Europeana, potrivit Reuters. ''Aceasta comemorare este un semnal ca libertatile…

- Statele membre ale Uniunii Europene sunt ”grav ingrijorate” de un proiect chinez al legii securitatii la Hong Kong, care dauneaza increderii UE in China, a avertizat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Ne exprimam grava ingrijorare fata de…

- China trebuie sa respecte autonomia Hong Kong-ului, a transmis marti Uniunea Europeana, in contextul unei controverse in legatura cu planurile Beijingului de a adopta o lege de securitate nationala pentru acest teritoriu, relateaza Reuters."Acordam o mare importanta mentinerii nivelului inalt…

- Uniunea Europeana a indemnat, vineri dupa-amiaza, Administratia Chinei sa respecte autonomia provinciei Hong Kong, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat Beijingul cu o reactie "foarte puternica" fata de initiativa de securitate nationala, informeaza Mediafax.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat marti tarile si regiunile care au introdus masuri de izolare a populatiei in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus sa nu le ridice prea devreme, relateaza Reuters. Cercetatorii sunt de parere ca ieșirea din carantina ar putea declanșa…