Cancelarul german, Angela Merkel, a parut sambata sa excluda posibilitatea unei relaxari a datoriei Italiei, afirmand intr-un interviu acordat unui cotidian ca principiul solidaritatii intre tarile membre ale zonei euro nu inseamna o impartire a datoriilor, transmite Reuters.



"Voi aborda noul guvern italian in mod deschis si voi lucra impreuna cu el fara sa fac speculatii legate de intentiile sale", a declarat Angela Merkel in interviul care va fi publicat duminica in paginile publicatiei Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mirza, editor online: Adrian…