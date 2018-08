Stiri pe aceeasi tema

- ''Unde se ascunde cancelarul? La resedinta sa de vara sau este alaturi de mama sa in varsta de 90 de ani in Uckermark? Criza conjugala? Probleme medicale? Misiune secreta?'', a scris joi cotidianul de mare tiraj Bild. Intrebata luna trecuta despre planurile sale de vacanta, Merkel (64 de ani) le-a raspuns…

- Presa germana se intreaba unde se afla Angela Merkel, dupa ce sotul ei a fost vazut singur intr-o vacanta in nordul Italiei. In anii trecuti, media a publicat fotografii cu Angela Merkel si Joachim Sauer in timp ce faceau drumetii in Alpi, dar pana acum in aceasta vara acesta din urma a fost surprins…

- Presa germana se intreaba unde se afla Angela Merkel, dupa ce sotul ei a fost vazut singur intr-o vacanta in nordul Italiei. In anii trecuti, media a publicat fotografii cu Angela Merkel si Joachim Sauer in timp ce faceau drumetii in Alpi, dar pana acum in aceasta vara acesta din urma a fost surprins…

- In anii trecuti, media a publicat fotografii cu Angela Merkel si Joachim Sauer in timp ce faceau drumetii in Alpi, dar pana acum in aceasta vara acesta din urma a fost surprins doar alaturi de fiul sau dintr-o casatorie anterioara, noteaza joi Reuters. ''Unde se ascunde cancelarul? La resedinta…

- Cancelarul german Angela Merkel a incheiat acorduri cu 14 tari pentru intoarcerea rapida a migrantilor care incearca sa intre in Germania, potrivit unui document consultat sambata de dpa. Merkel a dezvaluit aceste acorduri intr-o scrisoare de opt pagini adresata liderilor partidelor din cadrul…

- Uniunea Crestin-Sociala (CSU) din Bavaria va decide luni daca va insista asupra unei politici de returnare a unora dintre refugiati de la frontierele Germaniei, a declarat prim-ministrul acestui land, Markus Soeder, transmite Reuters. Soeder a precizat insa ca va reveni aliatului sau din partid, ministrul…

- Difuzarea unei stiri false vineri in Germania ce anunta sfarsitul coalitiei guvernamentale a cancelarului Angela Merkel, care se confrunta cu o criza legata de reforma politicii de azil, a provocat panica, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Mai multe mass-media importante au preluat un mesaj…

- Difuzarea unei stiri false vineri in Germania ce anunta sfarsitul coalitiei guvernamentale a cancelarului Angela Merkel, care se confrunta cu o criza legata de reforma politicii de azil, a provocat panica, relateaza AFP. Mai multe mass-media importante au preluat un mesaj de pe Twitter care parea ca…