Angela Gheorghiu ⎪ Concert caritabil la Metropolitan Opera

Stiri pe aceeasi tema

- Soprana Angela Gheorghiu isi va imprumuta vocea pentru a apara cauza muzicienilor de la Metropolitan Opera din New York, privati de salarii dupa anularea spectacolelor lor din cauza pandemiei, potrivit Le Figaro. "Pe 21 februarie, datorita miracolelor tehnologiei, voi interpreta pentru voi…

- Soprana romanca Angela Gheorghiu isi va imprumuta vocea pentru a sustine cauza muzicienilor de la Metropolitan Opera (Met) din New York, care nu si-au primit salariile dupa anularea spectacolelor in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza luni AFP. „Pe 21 februarie, gratie miracolului tehnologiei,…

- Azi, de la ora 17.00, mai mulți DJ și MC din zona Turzii au pus bazele unui concert caritabil live (online), a carui scop este campania de susținere a cauzei micuței Victoria Maria Tordai. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Corul Psaltic "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava va susține un concert de colinde duminica 20 decembrie 2020, incepand cu ora 3pm EDT a Statelor Unite ale Americii, ora 22.00 locala, care va fi gazduit de Muzeul de Arta "Ion Irimescu" din Falticeni si va fi ...

- Numele meu este Boca Rareș-Catalin, sunt un tanar originar din Campia Turzii, absolvent al Liceului Teoretic “Pavel Dan“, iar in prezent sunt student și Coordonator al Departamentului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In perioada 10 - 25 decembrie 2020, Fundatia Copii in Dificultate in parteneriat cu Band Music School desfasoara campania Colind de Craciun in scopul strangerii de fonduri necesare achizitionarii de paturi adaptate nevoilor celor 20 de copii cu afectiuni neurologice grave abandonati in spitale de familie.

- Cortina de scena, pictata de maestrul franco-rus Marc Chagall, pentru a imortaliza reprezentarea "Flautului fermecat" la Met Opera din New York in 1967, a fost vanduta la casa Bonhams contra sumei de 837.000 de euro, de doua ori pretul estimat initial, scrie Le Figaro. Decorator inspirat asa…

- Luiza Zan, una din cele mai proeminente voci ale jazz-ului romanesc, a relatat pe pagina personala de Facebook cum a trecut prin experienta chinuitoare care a urmat infectarii cu noul coronavirus.