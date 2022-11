Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au ajuns la concluzia ca un numar din ce in ce mai redus de personal trebuie sa gestioneze atat programele operaționale aferente perioadei de programare 2021- 2027, cat și Planul național de redresare și reziliența al Romaniei. Tocmai de aceea se dorește luarea unor masuri prin care sa…

- Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale au decis alocarea catre structurile teritoriale de asistența sociala a 181,6 mii de lei din Fondul de Rezerva al Guvernului, pentru acordarea sporurilor salariale angajaților care activeaza in condiții de risc sporit pentru sanatate, fiind implicați in procesul…

- Producatorul german de automobile Audi prefera sa ofere angajatilor ajutoare unice, scutite de taxe, in loc de majorari permanente ale salariilor, a declarat directorul sau de resurse umane, in timp ce sindicatele din cea mai mare economie a Europei cer salarii mai mari pentru a compensa inflatia,…

- Klaus Iohannis a spus vineri seara ca nu este corect ca demnitarii sa fie primii care beneficiaza de creșteri salariale. „Am spus ca avand in vedere inflația, salariile și pensiile trebuie sa creasca. Dar nu mi se pare corect ca demnitarii sa fie primii care beneficiaza de aceste creșteri salariale”,…

- Coaliția PSD-PNL-UDMR vrea sa reintroduca majorarea indemnizațiilor pentru demnitari și aleșii locali „pe ușa din dos”, printr-un amendament ce va fi astazi votat in plenul Senatului, susține miercuri USR, in ziua in care CCR a respins proiectele de lege privind majorarile salariale din sistemul…

- Vești bune pentru singura zodie din horoscop! Astrele arata ca un singur la nativ se va bucura de o perioada foarte buna pe plan financiar și se va implica in diferite proiecte din care va caștiga sume mari de bani in luna octombrie. Toata munca lor va da roade și vor beneficia de creșteri salariale.…

- ”In trimestrul II 2022 comparativ cu trimestrul I 2022, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 8,05%. In trimestrul II 2022 comparativ cu trimestrul II 2021, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul…

- Personalul TESA si de deservire, precum si directorul financiar-contabil din spitalele administrate de ASSMB ar putea beneficia de un stimulent financiar in cuantum de 20% lunar din salariul brut. Un proiect de hotarare in acest sens figureaza pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Consiliului…