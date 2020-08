Stiri pe aceeasi tema

- Lupta pentru locul de primar al orașului CUGIR a inceput. Candidații care și-au anunțat pana acum intenția de a ocupa aceasta funcție sunt: Mircea Augustin Trifan – PSD, Flavius Serdiuc – USR-PLUS, Adrian Teban – PNL, Sorin Vasile – PRO Romania, Daniel Herlea – ALDE. Citește SONDAJ ALBA24: Cine doriți…

- Un nou deces s-a inregistrat in județul Alba. Este vorba despre o femeie din cugir, in varsta de 72 de ani. Aceasta a fost internata la spitatul din Cugir in data de 5 august cu simptome COVID și a decedat o zi mai tarziu. Surse medicale au declarat ca aceasta avea și afecțiuni cardiace. Este […] Citește…

- Ziarul Unirea Laude binemeritate aduse celor 150 de pompieri militari care se ,,lupta” de 24 de ore cu inundațiile din județul Alba. ,,Sunt mandru de ei!” Printr-o postare publicata pe un site de socializare din mediul online, Ovidiu Costea, Primul adjunct al Inspectorului Șef ISU, a dorit sa iși imparta…

- Povestea Star Transmission și Star Assembly incepe cu aproape doua decenii in urma. Astazi, cele doua subsidiare Mercedes-Benz de la Cugir și Sebeș continua sa fie un partener stabil și competent in comunitate, cu un portofoliu larg și o echipa remarcabila. Grupul Daimler este prezent in Romania inca…

- Un medicament ieftin, accesibil la scara larga care se gasește in toate farmaciile din Romania salveaza viețile pacienților infectați cu noul coronavirus din Marea Britanie, mai ales a celor care se afla in stare grava. Descoperirea a fost facuta de medicii din Marea Britanie, iar potrivit BBC, primul…

- Ziarul Unirea Val de infracțiuni rutiere pe drumurile din județul Alba, in acest weekend. Șoferi bauți la volan și fara permis depistați de catre polițiști Val de infracțiuni rutiere pe drumurile din județul Alba, in acest weekend. Mai mulți soferi bauți la volan și fara permis au fost depistați de…

- Dupa o perioada de intrerupere a activitații cauzata de pandemia COVID-19, unitațile de producție Mercedes-Benz de la Sebeș și Cugir și-au reluat treptat activitatea incepand cu 21 aprilie. In scopul prevenirii infectarii angajaților, au fost elaborate și implementate masuri ample de siguranța și igiena,…

- In cursul dimineții de astazi, 27 mai 2020, GCS a comunicat ca in județul Alba a fost inregistrat inca un deces, cel de-al 20-lea, cauzat de COVID-19. Decesul cu numarul 20 este o femeie, in varsta de 60 ani din Cugir, care a fost confirmata la data de 9 mai 2020 și a murit, in cursul nopții trecute…