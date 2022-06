Angajații SIE vor putea fi audiați, percheziționați sau reținuți numai de procurori militari ANUME desemnați. Proiect de lege Angajații SIE vor putea fi audiați, percheziționați sau reținuți numai de procurori militari ANUME desemnați. Proiect de lege O categorie de bugetari vor obține o forma de imunitate in fața legii, fața de simplii cetațeni ai Romaniei. Este vorba despre angajații din SIE vor putea fi audiați, percheziționați, reținuți sau arestați preventiv numai de procurori militari anume desemnați, iar perchezițiile in sediile SIE pot fi realizate cu mandate date de judecatori anume desemnați […] Citește Angajații SIE vor putea fi audiați, percheziționați sau reținuți numai de procurori militari ANUME desemnați.… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

