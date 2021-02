Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre dorințele soților Pastrama e sa se mute in Dubai, iar dorința lor e cat mai aproape de a fi realizata! Aflați in vacanța pe taramul milionarilor aceștia deja au inceput discuțiile pentru casa pe care vor sa și-o cumpere in curand!

- Brigitte a facut o descoperire șocanta, iar pus in fața dovezilor Florin Pastrama a ramas fara replica. Ce a gasit vedeta ascuns sub hainele soțului sau și care a fost reacția, chiar de fața cu menajera Mariana?

- O noua zi, o noua cearta cu angajații! Brigitte are numai probleme cu cele doua ajutoare pe care le are. Nea Marian și menajera Mariana ii dau multe batai de cap brunetei. De ceva timp, cei doi par sa aiba o apropiere nepotrivita, in condițiile in care angajatul este un barbat insurat. Recent, flirtul…

- Brigitte și Florin Pastrama au angajat doua ajutoare ca sa-și faca viața mai ușoara, dar nu au avut prea mult noroc. Soțul brunetei a ajuns sa faca treaba in locul lui nea Marian, care intarzie la munca fara nicio grija, iar noua menajera ii urmeaza exemplul.

- S-au saturat de frigul din Romania și de restricțiile din pandemie. Brigitte și Florin Pastrama au luat hotarirea sa se mute pentru o perioada de timp, cel puțin pe perioada sezonului rece de la noi, in Dubai, pe taramurile luxului, potrivit click.ro. Soții Pastrama au anunțat ca au demarat deja procedurile…

- Brigitte și Florin Pastrama au fost infectați cu noul coronavirus de doua ori! Potrivit spuselor brunetei, partenerul ei de viața a avut o forma mai grava, trecand prin niște momente cumplite din cauza dificulaților de respirație. Bruneta susține ca simptomele de atunci au fost ușoare, iar…

- Imediat dupa ce au aparut imaginile care ii aveau in prim plan pe Brigitte și Florin Pastrama la secția de Poliție, toata lumea a inceput sa-și ridice semne de intrebare! De ce au mers, de fapt, cei doi la oamenii legii? Bruneta a recunoscut la Antena Stars! Incredibil ce a facut!

- Gata cu scandalurile, certurile și toate problemele! Florin Pastrama și-a spalat ”pacatele” fața de soția sa! Gestul cu care afaceristul a impresionant-o pe Brigitte! Bruneta i-a iertat toate greșelile din trecut!