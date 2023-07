Stiri pe aceeasi tema

- Angajații ANAF anunța ca vor protesta joi și vineri in fața Ministerului Finanțelor. Ei cer indexarea salariilor cu rata inflatiei, introducerea sporurilor in salariul de baza si „consultari reale pe tema noii legi a salarizarii unitare”.

- Sindicalitii din ANAF și Ministerul Finanțelor vor protesta joi (13 iulie) intre orele 13:00-14:00 in fața Ministerului. Conform Federației Sindicatelor din Administrația Fiscala ,,Solidaritatea”, afiliata la Blocul Național Sindical, vor face asta pentru a atrage atenția guvernanților, “pentru ultima…

- Federația Sindicatelor din Administrația Fiscala Solidaritatea, reprezentativa la nivelul ANAF și a unitaților subordonate, care este afiliata la Blocul Național Sindical, a emis un comunicat de presa prin care anunța ca, intrucat solicitarile sale anterioare au fost ignorate, va organiza un protest…

- Angajații din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Neamț intrerup programul de lucru luni, 10 iulie, intre orele 10-12, in semn de protest fața de nivelul de salarizare raportat la volumul de munca. Sindicaliștii din cadrul Blocului Național Sindical susțin acțiunile Federației Sindicatelor CAS, care…

- Sindicalistii din Ministerul Finantelor si institutiile subordonate solicita o grila de salarizare distincta in cadrul noii legi a salarizarii bugetarilor. Practic, acesti angajati cer marire de salarii, dar sub forma de bonusuri. Pozitie noua pentru finantisti in legea salarizarii SindFISC a inaintat…

- Angajații din ANAF și Ministerul Finanțelor vor picheta, joi, sediile instituțiilor nemulțumiți de salarizare și condițiile de munca. Sindicatul National Finante Publice picheteaza, joi, intre 13.00 si 14.00,sediile Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sindicalistii…

- Sindicalistii din Finante au pichetat, astazi, sediile sistemului institutional al Ministerului Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din Bucuresti si din tara. Ei sunt nemultumiti, printre altele, de finantarea defectuoasa a activitatii profesionale, sanatatii si securitatii la locul…

- Consiliul National al Federatiei Sanitas a stabilit programul actiunilor de protest si va incepe strangerea de semnaturi pentru declansarea grevei generale, in 15 iunie, a declarat, pentru AGERPRES, Viorel Husanu, presedintele Sanitas Bucuresti. Astfel, in data de 23 mai, de la ora 11:00, va avea loc…