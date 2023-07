Angajată DGASPC Ilfov, acuzată că a dat șefului dosarul cu plângerile de abuz sexual ale unei fete de 12 ani O angajata a DGASPC Ilfov este acuzata ca a divulgat șefului toate datele din dosarul unei plangeri de abuz sexual facut de o fata de 12 ani dintr-un centru de plasament. O angajata de la Direcția de Asistența Sociala Ilfov, care lucra și la azilele groazei, este acuzata ca i-a dat șefului ei dosarul unei minore abuzate cu toate acuzațiile victimei. Ulterior, directorul a informat suspectul ca este in vizorul poliției. Un primar din Ilfov este judecat pentru viol in cazul aceleiași fete. Angajata i-a oferit toate informațiile șefului ei pentru ca aceasta participase la audierea victimei in calitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Iulian Pintea, șeful DGASPC, l-a informat imediat pe suspectul care face parte dintr-un grup trimis in judecata. Din același grup face și un primar din Ilfov. Edilul era acuzat ca a violat aceeași fata inca de cand victima avea 12 ani.Dosarul penal al directorului DGASPC a fost trimis in judecata…

- In rechizitoriu procurorilor anticorupție se arata ca, in perioada august 2009 - octombrie 2019, Anton Valeriu i-ar fi pretins unei persoane, pentru a-i rezolva favorabil cererile de restituire a unor terenuri din Corbeanca, care fusesera confiscate de regimul comunist, jumatate din drepturile asupra…

- Cazul suceveanului interceptat in trafic de polițiști, marți, pe E 85, la Dragușeni și saltat in baza unui mandat de arestare emis de Curtea de Apel București, pentru trafic de droguri, este legat de acțiunea de la finalul lunii martie a acestui an, cand polițiștii de la Serviciul Antidrog de la ...

- Astazi este programat al doilea termen din apelul procesului in care Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania, este acuzat ca, in noaptea de 7-8 septembrie 2019, a provocat un accident de circulație in urma caruia a murit un om. Judecat in lipsa, a primit in prima…

- Curtea de Apel Bucuresti, Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si parchetele de pe langa judecatoriile de sector au hotarat, marti, suspendarea pe perioada nelimitata a activitatii, in semn de protest fața de intenția guvernului de a modifica legea pensiei speciale a magistraților.

- Ioana Timofte a fost reținuta de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, pentru delapidare, constituire de grup infractional organizat și spalare de bani. Ea va fi prezentata la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventiva.Procurorii DIICOT acuza faptul ca, in ultimii 3 ani, un grup infractional…