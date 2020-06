O angajata a Primariei Iasi a fost depistata pozitiv cu noul tip de coronavirus. Femeia lucreaza la Directia de Patrimoniu a municipalitatii, care are un sediu distinct fata de Palatul Roznovanu. Potrivit oficialilor Primariei, angajata a intrat in contact cu o singura persoana de la serviciu, ea lucrand la baza Nicolina (Purcica), zona de agrement care este inchisa in aceasta perioada. „Baza Nicolina nu a fost deschisa publicului in aceasta perioada, dar a (...)