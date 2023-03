Angajat prin de polițiștii clujeni la furat de combustibil din cisternele firmei Un barbat in varsta de 46 ani, din județul Bihor, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii clujeni, dupa ce a fost prins in flagrant ca fura carburant dintr-o cisterna aparținand societații comerciale de transport la care era anjajat. Barbatul este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat in forma continuata. „Cercetarile au fost demarate in cursul lunii ianuarie a.c. dupa ce reprezentanții unei societați comerciale au sesizat polițiștii despre faptul ca, din cisternele unor camioane, aflate in proprietate, s-ar sustrage produse petroliere. Astfel, la data de 1 martie a.c.,… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

