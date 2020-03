Stiri pe aceeasi tema

- Conor McGregor (31 de ani), cunoscutul luptator de UFC, se inscrie pe lista marilor sportivi care se alatura luptei contra coronavirusului. Conform Daily Mail, McGregor a luat decizia, in contextul pandemiei de coronavirus, sa achizițineze echipamente de protecție pentru medici in valoare de un milion…

- Medicii de familie cer ajutorul Ministerului Sanatații pentru a putea consulta in continuare pacienții in condiții de siguranța. Aceștia solicita echipamente de protecție și dezinfectanți.

- Surse judiciare ne-au dezvaluit de la ce a pornit marti seara bataia de la centrul de carantina din Pitesti. Un barbat din centru a fost deranjat ca doi barbati din doua camere alaturate asculta muzica la volum prea tare si le-a cerut sa reduca volumul. Numai ca cei doi s-au enervat, au iesit din camere,…

- In aceasta dimineata a izbucnit, in jurul orei 05.00, un incendiu la un apartament situat in municipiul Tarnaveni.Pentru lichidarea si stingerea focului s a intervenit cu doua autospeciale de stingere, o autoscara, un echipaj SMURD de la Sectia de Pompieri Tarnaveni din cadrul ISU Horea Mures, precum…

- In aceasta dimineata pe raza judetului Timis au avut loc opt accidente rutiere dintre soldate cu victime omenesti si cu pagube materiale. 3 accidente au avut loc pe Drumul Judetean 592 intre Cheveres-Buzias-Lugoj. In urma impactului au rezultat 7 victime, un barbat de 65 de ani a decedat, iar celelalte…

- Copilul de patru ani, din Pitesti, aflat in coma dupa anestezie, a murit la spital, potrivit antena3.ro. Amintim ca, un copil in varsta de patru ani din Pitesti era in coma la un spital din Bucuresti, dupa ce a mers la stomatolog si s ar fi simtit rau imediat dupa ce i s a facut anestezie.Surse din…

- Procurorii DIICOT Pitesti au retinut, miercuri seara, trei persoane in dosarul in care cerceteaza fapte de trafic de minori si grup infractional organizat la o discoteca din localitate, spun surse judiciare.Potrivit acestora ar fi vorba despre cei doi patroni ai localului si despre un complice…

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unui incendiu care s-a produs joi dimineața intr-un apartament din Piatra Neamț, transmite Hotnews. 28 de persoane au fost evacuate, dintre care opt sunt copii.Incendiul, care s-a manifestat cu degajare mare de fum, a fost sesizat la ora 05:28 si a fost stins…