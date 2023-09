Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 30 septembrie, s-a implinit un an de cand Rusia a proclamat anexarea regiunilor ucrainene Herson, Zaporojie, Donetk si Luhansk, iar presedintele rus Vladimir Putin a promis, cu aceasta ocazie, reconstructia teritoriilor afectate de razboi, informeaza agenția germana de presa DPA, preluata de…

- Maiorul in rezerva și expertul militar ucrainean Oleksiy Getman a explicat pentru HotNews.ro ca peninsula Crimeea este „un loc sacru” pentru Putin și ca, dupa ce aceasta va fi pierduta de ruși, elita politica de la Moscova va trebui sa explice (și nu va putea) eșecul. Iar din acel moment va incepe „procesul…

- Aspirațiile Republicii Moldova la UE nu trebuie sa fie la cheremul Moscovei, care continua sa sprijine regiunea separatista, a declarat in cadrul unui interviu pentru Politico, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, potrivit Radio Moldova . „Totul ar fi mai ușor daca o…

- Contraofensiva Kievului impotriva forțelor ruse este un succes, declara Mihailo Podoliak, un consilier de rang inalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit CNN.Intr-un interviu acordat rețelei americane de televiziune, Podoliak a invocat faptul ca trupele ucrainene au strapuns prima…

- Rusia a lansat lovituri in intreaga Ucraina in cursul noptii. O persoana a murit in Herson, din sudul tarii, iar mai multe locuinte au fost distruse in Krivoi Rog si in apropiere de Nikopol. De asemenea, cel putin doua persoane au fost ucise si alte cinci au fost ranite in urma unui atac cu rachete…

- Fostul președinte rus, care acum ocupa poziția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a facut in repetate randuri amenințari cu un razboi nuclear in Ucraina, iar duminica a revenit un mesaj in care precizeaza ca Rusia „nu va avea alta opțiune” decat sa recurga la o arma nucleara daca contraofensiva…

- Semne diacriticeFederația Rusa „a violat normele și principiile care au contribuit la stabilitatea și predictibilitatea securitații europene”, devenind „cea mai semnificativa și directa amenințare pentru securitatea Aliaților, pentru pacea și stabilitatea in spațiul euro-atlantic”, se spune in comunicatul…

- Exista un semnal ca o noua rebeliune poate incepe oricand in Rusia, care va fi susținuta de un numar mare de oameni, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat ABC News, comentand revolta liderului rus Wagner Evgheni Prigojin de la Moscova. “Cred ca da, pe baza datelor…