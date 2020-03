Stiri pe aceeasi tema

- Programul „VENUS – impreuna pentru o viața in siguranța”, desfașurat de Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse intre Femei și Barbați, in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea, ofera, incepand cu luna martie a anului 2020, servicii gratuite destinate…

- Un numar de 42 de locuinte protejate pentru victimele violentei domestice, cate una in fiecare judet, vor fi inaugurate miercuri, 4 martie, informeaza, intr-un interviu acordat AGERPRES, Mihaela Andreianu, secretar de stat la Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES).…

- Ce știe Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale despre modul in care aplica funcționarii politicile in domeniul protecției victimelor violenței in familie? Aflați de la Lilia Pascal, șefa Direcției Politici de Asigurare a Egalitații intre Femei și Barbați.

- Locuința Protejata „Venusׅ” a fost inființata ca parte a Proiectului „VENUS – IMPREUNA PENTRU O VIAȚA IN SIGURANȚA!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritara 4, obiectivul specific 4.4. ,,Scopul acestui centru specializat pentru victimele violenței domestice este de a…

- Pentru a veni in sprijinul valcenilor, in vederea unei mai bune și rapide comunicari cu Guvernul Romaniei, cei patru secretari de stat din Valcea vor acorda audiențe la sediul Instituției Prefectului – Județul Valcea, incepand de luna viitoare. Instituția Prefectului – Județul Valcea informeaza ca,…

- Gabriela Podașca, purtator de cuvant PRO Romania, a declarat, intr-un comunicat de presa, ca ANES trebuie eficientizat, nu eliminat, agaugand ca USR n-a construit nimic, motiv pentru care n-are niciun drept sa darame.Citește și: Temperaturi de primavara in plina iarna! Meteorologii anunța…

- Primul centru metropolitan pentru victimele violenței domestice din Romania care ofera servicii pentru 200 de persoane a fost deschis la Cluj.Centrul a fost inființat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj. Directorul acestuia, Zoltan Coraian, a declarat,…

