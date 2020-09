Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe revine in forța la Antena 1. Simona Gherghe va prezenta show-ul matrimonial Mireasa. Simona Gherghe s-a retras de la emisiunea Acces Direct, in urma cu un an și jumatate. A devenit din nou mama și a vrut sa-i acorde toata atenția noului mebru al familiei. Simona Gherghe revine in forța…

- Dupa o pauza de 5 luni, cauzata de pandemie, tenisul profesionist a revenit in forța la turneul Western & Southern Open, care se desfașoara la New York. In primul tur, fostul lider mondial, scoțianul Andy Murray, l-a invins pe americanul Frances Tiafoe cu 7-6, 3-6, 6-1.

- Ronnie O’Sullivan a devenit pentru 6-a oara campion mondial la snooker. In finala disputata la Teatrul Crucible din Sheffield, super starul acestui gen de sport l-a invins pe jucatorul englez Kyren Wilson cu categoricul scor de 18-8.

- Portarul Ron-Robert Zieler, fost campion mondial cu nationala de fotbal a Germaniei in 2014, a revenit la echipa FC Koln, clubul copilariei sale, sub forma de imprumut pe un sezon de la formatia de liga secunda Hannover, a anuntat, joi, gruparea din Bundesliga, citata de DPA. ''Am…

- Germania a inregistrat joi cel mai mare numar de cazuri noi de infectii zilnice cu coronavirus in ultimele trei luni, a anuntat institutul de boli infectioase al guvernului, citat de dpa, noteaza Agerpres. Institutul Robert Koch (RKI) a inregistrat 1.045 de noi infectii in ultimele 24 de ore, pentru…

- Fostul pugilist mexican Julio Cesar Chavez, campion mondial la trei categorii diferite, va reveni in ring pe 25 septembrie, la varsta de 58 de ani, cu ocazia unui meci demonstrativ programat la Tijuana cu compatriotul sau Jorge "Travieso" Arce, pentru strangerea de fonduri in favoarea persoanelor afectate…

- Una dintre legendele boxului mondial, panamezul Roberto "Manos de Piedra" Duran, in varsta de 69 ani, a fost testat pozitiv la noul coronavirus, fiind internat intr-un spital din capitala tarii sale, informeaza AFP si Reuters. Duran, campion mondial la patru categorii diferite de greutate,…

- „International Gymnnast“ a anuntat ca primul campion mondial din istoria gimnasticii masculine din Statele Unite, Kurt Thomas (64 de ani), a murit la finalul acestei saptamani, ca urmare a unui accident cerebral pe care il suferise pe data de 24 mai.