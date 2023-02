Android 14 Developer Preview 1 a sosit; Ce aduce nou? Android 14 ar trebui sa debuteze la toamna in versiunea finala si sa primeasca un demo la Google I/O 2023 in luna mai. Google tocmai a lansat primul Developer Preview pentru Android 14, care dezvaluie o parte din noutatile ce se vor regasi in versiunea finala. Se pare ca noul design de logo e inspirat de emblemele NASA de pe costumele astronautilor. Android 14 se va axa pe optimizarea proceselor din fundal, pentru a se asigura ca exista un consum optim de resurse si o viata imbunatatita a bateriei. Noul OS pare a se adapta si la pliabile si tablete, avand ferestre mai versatile si redimensionabile.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situații de Urgența a lansat in forma actualizata, aplicația DSU. Aceasta conține mai multe tipuri de alerte, dar și alte informații. Aplicația este disponibila atat pe telefoanele cu sistem de operare Apple, dar și Android și poate fi descarcata gratuit. Cu ocazia implinirii a…

- In 2020, dupa mai bine de 10 de cand era lansat, Microsoft anunta oprirea partiala a suportului pentru Windows 7, care era taiat de la update-urile ce aduceau functionalitati noi. Acum, la trei ani distanta, Windows 7, care s-a dovedit de-a lungul timpului unul dintre cele mai apreciate sisteme dezvoltate…

- Mii de credinciosi s-au adunat luni dimineata la Vatican pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului papa Benedict al XVI-lea, care a murit sambata la varsta de 95 de ani si al carui trup a fost expus luni in bazilica Sfantul Petru din Roma inainte de funeraliile programate pentru joi, relateaza AFP.…

- La Gura Foii, finalul de an aduce vești extraordinare,s-a primit finanțare de 28,85 MILIARDE de lei vechi pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Gura Foii, in vederea eficientizarii consumului de energie, bani alocați in proporție de 90% prin Administrația Fondului de Mediu. 10% va fi contribuția…

- Ca parte a modificarilor, clientii ar putea instala in cele din urma aplicatii pe iPhone-urile si iPad-urile lor fara a utiliza App Store-ul companiei. Apple nu a luat insa decizii cu privire la respectarea altor prevederi ale legii, cum ar fi permiterea unor sisteme de plata alternative pe dispozitivele…

- Ce va face Elon Musk cand si daca Twitter va fi exclus din magazinele de aplicatii din cauza noilor politici, devenite mult mai permisive de cand Musk este la conducere – a fost teoria pe marginea careia s-a discutat mult pe Twitter in ultimele zile. La aceasta intrebare, unii dintre utilizatori au…

- Autoritatea pentru piete si concurenta din Marea Britanie, Competition and Markets Authority, anunta lansarea unei anchete care vizeaza atat Android, cat si iOS, cele doua platforme care domina piata sistemelor de operare mobile. Investigatia aprofundata vine dupa una preliminara inceputa anul trecut,…

- realme a lansat in aceasta saptamana varianta 4G a telefonului realme 10 si acum ne-o propune pe cea 5G. Se numeste realme 10 5G si e disponibil chiar acum, prefatand debutul lui realme 10 Pro, care are loc pe 17 noiembrie. realme 10 5G are un corp din plastic si sticla, iar versiunea neagra si cea…