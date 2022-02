Andrei Ștefănescu și fosta soției și-au aniversat fiul la munte. Ayan a împlinit 5 ani. Un incident le-a stricat însă distracția Antonia Ștefanescu și-a aniversat fiul la munte, insa, fosta soție a avut parte de un incident neplacut și a povestit totul pe contul de socializare. Fanii au ramas șocați cand au vazut imaginile.Familia s-a bucurat de zapada și s-a dat cu saniuța, pana cand, la un moment dat, a avut loc un incident neprevazut. Se pare ca victima din toata aceasta ecuație a fost chiar mama lui, Antonia Ștefanescu.Antonia Ștefanescu a postat pe contul sau oficial de Instagram imagini cu ranile cu care s-a ales.„Și eu dupa caine, și Ayan dupa mine, pe straduțele de prin Predeal. La un moment dat, doar ma vedeam… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

