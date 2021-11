Stiri pe aceeasi tema

- Covid-19 va disparea, probabil, in 2022. Vor exista crize locale și sezoniere, in special in țarile cu rate mici de vaccinare. Epidemiologii trebuie sa trateze cu grija de noile variante, care ar putea fi capabile sa evite imunitatea oferita de vaccinuri. Chiar și așa, in urmatorii ani, pe masura…

- Prin ce a trecut mama Deliei, dupa ce a facut coronavirus. Gina Matache a trecut recent prin boala. Deși ea a dezvoltat o forma ușoara de boala, artista a ales sa se interneze in spital pentru o scurta perioada de timp, de teama ca lucrurile sa nu se complice. Prin ce a trecut mama Deliei […] The post…

- Apar marturii ingrozitoare ale medicilor din spitalele COVID din Romania. Situația de pe unele sectii ATI este extrem de grava, cu paturi pe hol si personal medical este extenuat. Majoritatea oamenilor cu COVID au depresii severe si

- In contextul in care spitalele sunt sufocate de pacienti cu COVID-19, incep sa se adauge si tot mai multe cazuri de pacienti cu complicatii aparute dupa ce au trecut prin boala COVID-19. Cele mai frecvente complicatii sunt cele pulmonare, insa pot aparea si complicatii cardiovasculare. Dr. Hadrian Borcea,…

- Vaccinul reduce cu 90 la suta riscul unor imbolnaviri grave, in cazul persoanelor care s-au imunizat anti – Covid. Acesta este rezultatul unui studiu realizat in Franța. In cazul persoanelor vaccinate anti – Covid, riscul unor imbolnaviri grave, care sa necesite internarea in spital, scade cu 90 la…

- Veste trista in lumea artiștilor! Petrica Cercel, tatal lui Ionuț Cercel, a decedat dupa ce fusese infectat cu Covid-19. Acesta era intubat la un spital din Capitala, dar a pierdut lupta cu virusul, lasand familia indurerata in urma. Petrica Cercel a murit. Artistul era internat in spital Doliu pentru…

- CNCAV citeaza un studiu CDC care arata ca in cazul vaccinatilor riscul de spitalizare sau deces in cazul infectarii cu coronavirus este de zece ori mai mic.Studiu CDC: Persoanele care au fost vaccinate cu schema completa au avut un risc de peste 10 ori mai mic de a fi spitalizate sau de a muri din cauza…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce l-a lovit in mod repetat cu pumnii pe un consatean in varsta de 78 de ani, acesta din urma suferind leziuni grave, care necesita peste 30 de zile de ingrijiri medicale.Cazul a intrat in atenția poliției pe 3 ...