Stiri pe aceeasi tema

- Sunt indeobște cunoscute consecințele restricțiilor create prin adoptarea ordonanțelor militare și blocarea economiei. Inchiderile de orice fel nu ajuta Romania. Lucrurile nu mergeau nici inainte de adoptarea actelor normative care au instaurat Starea de Urgența, așa cum ne-am fi dorit. Blocarea economiei…

- Homeless World Cup, competitia de fotbal de strada destinata persoanelor cu probleme sociale, a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus. Romania ar fi fost reprezentata si la aceasta editie de o selectionata feminina. La fel ca formatiile masculine care au avut succes la primele participari…

- Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, vrea Liga 1 restartata de la 15 mai. „Altfel intram cu toții in colaps”, spune patronul surprizei din play-off. Starea de urgența in Romania se va prelungi de la jumatatea lunii aprilie pana la 15 mai, iar finanțatorul botoșanenilor, Valeriu Iftime, are…

- Traian Basescu a comentat duminica seara, pentru Romania TV situatia politica actuala, in conditiile in care presedintele Iohannis si PNL par sa nu fi renuntat la ideea alegerilor anticipate, iar alte voci, cum ar fi Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, propun chiar amanarea alegerilor locale,…

- Legendarele piese ale formației Motorhead au rasunat la sfarșitul saptamanii trecute in clubul Capcana din Timișoara in cadrul concertului susținut de formația MotorAct din Sibiu. Inițiat cu zece ani in urma de catre George Costinescu, proiectul MotorACT este un tribut unic in Romania adus legendarei…

- In prima jumatate a anilor 20, Romania incepea sa isi revina si sa inlature din urmele ingrozitoare ale Primului Razboi. Statul roman intregit avea de rezolvat numeroase probleme, in toate domeniile de activitate, politic, administrativ, social etc. Marele atu al Romaniei Mari era dorinta de a depasi…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a amendat din nou Primaria Baia Mare, motivul fiind gardul construit la blocurile sociale de pe strada Horea. “Am constatat cu surprindere ca pentru același lucru o instituție din Romania te amendeaza de doua ori. Voi face cateva precizari despre…

- Ministerul Culturii impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Roman si Uniunea Arhitectilor din Romania au organizat, marti, o conferinta de presa in cadrul careia a fost prezentat proiectul Fading Borders, care va reprezenta Romania la Bienala de la Venetia