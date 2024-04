Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conversație telefonica, președintele american Joe Biden i-a promis luni, 22 aprilie, omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski ca va furniza „rapid noi ajutoare militare importante” odata ce Senatul SUA va adopta pachetul de asistența in valoare de aproape 61 de miliarde de dolari aprobat deja…

- Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat ajutorul pentru Ucraina, in valoare de 61 de miliarde de dolari. Votul in Camera Reprezentanților s-a desfașurat in ziua de sambata, 20 aprilie 2024, dupa o controversa politica derulata, in SUA, timp de cateva luni. Senatul SUA aprobase deja ajutorul…

- Ajutorul american de aproape 61 de miliarde de dolari aprobat sambata, 20 aprilie, de Camera Reprezentantilor a Congresului american "va omori si mai multi ucraineni din cauza regimului de la Kiev", a denuntat Kremlinul dupa vot, potrivit AFP și Agerpres."Decizia de a oferi ajutor Ucrainei era asteptata…

- Camera Reprezentanților din SUA a aprobat un proiect de lege care permite transferul activelor rusești inghețate catre Ucraina. Dupa luni de negocieri, Ucraina ar putea primi aproape 8 miliarde de dolari in cadrul acestei proceduri. Proiectul de lege trebuie sa fie aprobat și catre de Senatul SUA.

- In decembrie 1899, Senatul dezbatea un proiect de lege privind casatoriile militare. Scopul declarat al legiuitorilor romani era ca aceasta chestiune sa fie „stabilita pe baze solide si in interesul atat al familiei, cat si al armatei”. In epoca ofiterii erau vazuti ca o „clasa foarte insemnata a tarii,…

- Congresul deputaților de toate nivelurile din republica separatista nerecunoscuta Transnistria, reunit miercuri in ședința extraordinara la Tiraspol, a adoptat o rezoluție prin care cere sprijinul Rusiei, denunțand „presiuni din partea Republicii Moldova”. Chiar daca au fost zvonuri ca ar putea fi ceruta…

- La solicitarea șefului lor, fostul președinte Donald Trump, republicanii din Senatul SUA au blocat din nou adoptarea unui proiect bipartizan negociat vreme de luni de zile, prin care s-ar fi deblocat ajutoare pentru Ucraina și Israel și ar fi deschis calea pentru o reforma a politicilor de la granița…

- Senatorii americani au anunțat incheierea unui acord care are ca scop combaterea imigrației ilegale la granița dintre SUA și Mexic și, totodata, oferirea de noi ajutoare pentru Ucraina și Israel, relateaza BBC.