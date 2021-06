Andrei Ivan nu s-a putut bucura de golul marcat contra Georgiei Atacantul Universitații Craiova , Andrei Ivan, a reușit sa marcheze primul sau gol la echipa naționala. S-a intamplat miercuri seara, in amicalul susținut la Ploiești, pierdut in fața Georgiei, scor 1-2. Acesta a fost motivul pentru care „Jdechi“ nu s-a putut bucura de reușita. „Sunt foarte suparat ca nu am reușit sa caștigam și ne gandim la meciul cu Anglia, sa facem un meci bun și sa caștigam. Nu poți sa zici ca Georgia e o echipa slaba. Chiar au jucatori foarte buni. O sa ne gandim la asta, o sa lucram pe parcurs și speram sa caștigam. Echipa joaca bine, și astazi a jucat foarte frumos și speram… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Romaniei , Mirel Radoi, considera ca infrangerea suferita in fața Georgiei este nemeritata. El a punctat ca ramane fidel strategiei sale și in Anglia și anunța ca le va cere tricolorilor sa atace. Amicalul cu Anglia este programat duminica, 6 iunie, de la ora 19.00, pe Stadionul „Riverside“,…

- Atacantul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Andrei Ivan, a declarat, miercuri seara, dupa infrangerea cu 2-1 in amicalul cu Georgia de la Ploiesti, ca supararea este foarte mare deoarece prima reprezentativa traverseaza o "serie neagra". "E foarte mare supararea pentru ca avem o serie neagra si…

- Echipa nationala a Romaniei intalneste maine, intr-un joc amical, ce va fi gazduit de stadionul „Ilie Oana“, de la ora 21.45, reprezentativa similara a Georgiei. Acesta nu este singurul test pe care tricolorii il vor sustine in aceasta perioada, in program figurand si o disputa cu Anglia, pe 6 iunie,…

- Constantin Budescu (32 de ani) s-a prezentat la reunirea echipei naționale intr-o forma fizica de invidiat, care l-a uimit pe selecționerul Mirel Radoi (40). Romania disputa in perioada urmatoare doua partide amicale, cu Georgia (2 iunie – Ploiești, ora 20:45) și Anglia (6 iunie – Middlesbrough, ora…

- Selecționerul Mirel Radoi a anunțat lista celor 25 de „tricolori” pentru meciurile amicale cu Georgia și Anglia. Romania disputa in perioada urmatoare doua partide amicale, cu Georgia (2 iunie – Ploiești) și Anglia (6 iunie – Middlesbrough);Romania face parte din grupa J a preliminariilor pentru Mondial,…

- Selecționerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a anunțat, vineri, 14 mai, lista cu jucatorii care activeaza la echipe de club din strainatate spre care sunt trimise faxuri de convocare preliminara, in vederea celor doua partide amicale programate luna viitoare: prima, pe 2 iunie, la Ploiești…

- Dupa prestația dezamagitoare din primele trei meciuri din preliminariile CM 2022, Romania va juca in iunie doua partide amicale, cu Georgia și Anglia. Primul meci va fi contra Georgiei. Partida se va juca pe 2 iunie, la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oana”, ora de start urmand a fi anunțata ulterior.…

- La inceputul lunii iunie, nationala Romaniei va disputa doua meciuri amicale, cu Georgia, in tara, pe 2 iunie, si cu Anglia, in deplasare, pe 6 iunie. Meciul din deplasare cu Anglia se va disputa, in urma deciziei Federatiei de la Londra, pe stadionul Riverside din Middlesbrough (34.742 locuri).…