Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, o noua destinatie culturala in aer liber in Bucuresti - Gradina cu Filme, unde vor fi organizate evenimente, pana in octombrie, de joi pana duminica. Gradina se va deschide incepand de joi, potrivit news.ro.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca in urma consultarii cu societatea civila au fost stabilite o serie de masuri pentru a asigura linistea in timpul evenimentului "Strazi deschise", conform news.ro.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta miercuri ca au fost deblocate conturile municipalitatii.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca va fi sesizata Comisia de disciplina, dupa finalizarea unei evaluari la Directia Urbanism.

Cererile pentru autorizatiile de taxi mai pot fi depuse inca sapte zile, termenul limita fiind 17 mai, a informat, marti, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat, luni, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) ca incearca sa blocheze transportul in comun, sustinand ca aceasta institutie a devenit "noua bata a PSD in Bucuresti".

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, i-a rugat, miercuri, pe bucuresteni sa inteleaga situatia creata prin cresterea tarifului la gigacalorie, anunța Agerpres.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, miercuri, ca toti creditorii Companiei Municipale Strazi Poduri Pasaje, care va intra in faliment, isi vor primii banii pe care ii asteapta de 2 ani. De asemenea, primarul anunta ca utilajele vor fi recuperate de municipalitate si folosite in viitoarele