Cluj-Napoca a fost desemnat de UNESCO City of Film

&"Am aflat acum câteva minute că aplicația noastră la UNESCO pentru Cluj, City oF Film a fost declarată câștigătoare și face parte din UNESCO Creative Cities. Felicit ortasul și TIFF-ul, alături de care am depus candidatura și a cărui muncă de 20 de ani în domeniul artei primește acum… [citeste mai departe]