- Liderii coalitiei de guvernare ar fi decis ca Romania sa revina la piata reglementata de energie electrica de la 1 ianuarie 2023, iar o decizie finala ar urma sa fie luata luni, 24 octombrie.De asemenea, preturile ar urma sa fie fixe pentru cel putin un an, potrivit unor surse politice citate…

- Preturile la apartamente in Chisinau au crescut in ultimele luni. Astfel, in luna octombrie, pretul mediu al unui metru patrat de spatiu locativ a trecut de 900 de euro, in crestere cu 5 la suta fata de luna septembrie. Expertii sustin ca aceste majorari sint dictate de scumpirea creditelor, dar si…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, sambata, ca pensiile vor fi marite, precizand ca aceasta crestere va fi mai mare decat prevede legea, fara a avansa si un procent in acest sens. Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la Antena 3, daca Romania are bani pentru sprijinul gospodariilor si…

- In aceste zile Coaliția la guvernare discuta intens despre reglementarea pieței lemnelor de foc din Romania in condițiile in care prețul gazelor și al energiei a sarit in aer. Guvernul a decis deja plafonarea prețului la 400 lei/ m cub. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ne așteapta o iarna grea, intr-un context complicat, iar asta nu poate fi negat nici macar de cei care cred ca pamantul e plat. Știm ce ne așteapta și știm asta de ceva vreme. Am traversat aproape un an fara sa facem mare lucru. O vara a discursurilor de duminica, cu povești politice solide dar cu masuri…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Prețul spot la energie electrica din Romania scade continuu de cateva zile, iar azi prețurile au scazut și pe piețele din Europa. Prețul de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU) de energie electrica de la București este, maine, de doar 1.486 de lei/MWh, potrivit datelor…

- Inflatia si cresterea dobanzilor vor afecta piata imobiliara rezidentiala, o piata puternic legata de politica de creditare. Si la nivel global sunt dezvoltatori care intampina dificultati din cauza lipsei de materiale, dar si din cauza cresterii preturilor terenurilor. Apartamentele noi din Bucuresti…