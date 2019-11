Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus la Sanatate, in Guvernul Orban, Victor Costache, s-a inscris sa lucreze la Spitalul de Urgența din Sibiu, au spus reprezentanții Consiliului Județean Sibiu, in subordinea caruia se afla spitalul din oraș. Unitatea medicala a scos la concurs un post de chirurg cardiovascular, conform…

- Victor Costache, ministrul propus de PNL la ministerul Sanatatii, a atras atentia marti in timpul audierilor din comisia de specialitate din Parlament ca in Romania nu exista centre de stocare a organelor si ca „in momentul de fata se atunca 150 de inimi si 300 de plamani la gunoi”.

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a vorbit, marti, in timpul audierilor din Parlament despre importanta care trebuie acordata transplanturilor in Romania, dar si despre acuzatiile despre malpraxis care i se aduc. "In Romania se arunca 150 de inimi si 300 de plamani la gunoi, pentru ca…

- &"În momentul de fața, România arunca la gunoi 150 de inimi și 300 de plamâni&", a declarat ministrul propus pentru Sanatate, Victor Costache, la audierile din comisie ca una dintre problemele din Sanatate ține de

- Victor Costache, propunerea pentru Ministerul Sanatații, a spus la audierea de specialitate din Parlament, ca una dintre urgențe este rectificarea bugetara la Sanatate deoarece in luna decembrie „vom fi descoperiți” și a promis ca va fi un coleg dificil pentru Florin Cițu, propus la Finanțe.„Voi…

- Ministrul propus pentru Sanatate, Victor Costache, a declarat la audierile de astazi din comisie ca daca i se va schimba calitatea in dosarul in care este acuzat de malpraxis, va demisiona imediat din functie. Acesta a explicat ca intelege durerea familiei, dar sustine ca au fost indeplinite toate procedurile…

- Prima criza din domeniul Sanatatii care trebuie gestionata este cea a rezidentilor, a declarat, marti, la audierea in comisiile de specialitate din Parlament, Victor Costache, propus pentru a prelua portofoliul de la Ministerul Sanatatii in Guvernul Orban. Costache a spus ca imediat dupa audierea…

- Ministrul propus la Sanatate, Victor Costache, a declarat, marti, in cadrul audierii din comisiile de specialitate, ca isi va da demisia imediat dupa ce i se va schimba incadrarea in dosarul penal. El a spus ca legislatia trebuie schimbata, astfel incat nu toate cazurile de malpraxis sa se duca in penal.…