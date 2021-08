Andrei Baciu: Peste 25.000 de persoane din străinătate au solicitat completarea schemei de vaccinare Peste 25.000 de persoane au solicitat completarea schemei de vaccinare anti-COVID cu dozele administrate in strainatate, a informat duminica secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu. ”25.014 persoane au solicitat completarea schemei de vaccinare cu dozele administrate in strainatate. Datele au fost introduse in Registrul Electronic National de Vaccinari pe baza adeverintelor care atesta ca una dintre doze a fost facuta intr-o alta tara. Ulterior, cei care au dorit si-au eliberat certificatul digital COVID-19 pentru calatorii rapide si in siguranta’‘, a scris Baciu pe Facebook.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

