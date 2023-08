Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Baciu a fost eliberat din funcția de secretar de stat la Ministerul Sanatații și a fost numit președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial.

- Ideea ”desfiintarii” Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) a fost vehiculata de mass-media dupa ce premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat in sedinta de Guvern din 3 august ca ”este timpul pentru o institutie noua, cu prioritati noi si respect pentru cetateni” si i-a solicitat ministrului…

- Referitor la cererea premierului de reorganizare a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, ministrul Rafila a declarat ca sunt pregatite ”diverse variante”, dar este ”un drum, nu o decizie”. ”Nu vreau sa intru in detalii (…) Trebuie sa discutam despre modul de organizare si decontare a serviciilor.…

- Victor Opaschi a fost numit in funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Marcel Ciolacu, se arata in Monitorul Oficial de luni. Opaschi este un apropiat al lui Ion Iliescu. Victor Opaschi a avut o cariera bogata și variata in domeniul politic…

- Pacienții bolnavi de cancer sunt in pericol ”sa ramana fara tratamente”, aproximativ doua luni, a anunțat președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia,pentru Puterea.ro ”Contractele cost-volum expira și daca nu se aproba pana la 1 august rectificarea bugetara, pacienții bolnavi…

- Lucian Romașcanu a ramas fara Ministerul Culturii, insa soția sa a fost numita de Marcel Ciolacu la propriul cabinet, in funcția de director cu rang de secretar de stat. In urma cu cateva momente a fost publicat in Monitorul Oficial decizia de numire a doamnei Gabriela-Otilia Romașcanu in funcția de…