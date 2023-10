Stiri pe aceeasi tema

- Viața Denisei Filcea s-a schimbat foarte mult de cand a adus-o pe lume pe fiica ei și a lui Flick, Eva Maria. Micuța lor le umple viața de fericire, iar astazi este o zi speciala pentru ei. Vedeta o sarbatorește pe fetița lor. Iata ce urare i-a facut soția fostului om de radio prin intermediul rețelelor…

- Viorel Lis trece prin momente grele din cauza problemelor de sanatate pe care le are. Soția sa, Oana, ii este alaturi necondiționat și nu l-a lasat singur nici cand a mers la spital. Vedeta s-a fotografiat in brațele fostului edil in timp ce se afla intr-un scaun cu rotile.

- Roxana Dobre și-a facut o noua schimbare radicala! Soția lui Florin Salam a recurs la o intervenție, dupa ce a ajuns la cabinetul unui medic estetician cunoscut in showbiz-ul romanesc. Vedeta a postat rezultatul final pe pagina ei de Instagram.

- Zilele trecute Eliza Natanticu a decis ca este momentul pentru o schimbare, așa ca a dat buzna in cabinetul medicului estetician, acolo unde și-a facut o schimbare ce este destul de la moda in ziua de azi in randul tinerelor, și nu numai. Vedeta a decis sa iși injecteze acid hialuronic in buze, moment…

- Gina Pistol și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce s-a afișat complet schimbata. Soția lui Smiley a decis sa-și schimbe look-ul, astfel ca a renunțat la parul lung și s-a intors la cel scurt. Iata ce imagine a postat pe contul ei personal de Instagram!

- Gabriela Oțil a avut o apariție neașteptata. Soția lui Dani Oțil a fost surprinsa fara pantaloni in trafic, in plina zi. Vedeta a urcat chiar ea imaginile pe internet, explicand de ce a ajuns intr-o asemenea situație. Ce s-a intamplat, de fapt, cu celebrul model. Gabriela Oțil, surprize la serviciu…

- Fara dar și poate, Florin Busuioc este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV. Vedeta de la PRO TV are o familie numeroasa. Mai mult, se pare ca acesta a avut doua casnici inainte.Cine este soția „secreta” a lui Florin Busuioc Florin Busuioc a fost casatorit de doua ori Indragitul prezentator…