Stiri pe aceeasi tema

- Sandra Izbașa a hotarat sa renunțe la titlul de cetațean de onoare al orașului Bușteni, pe care l-a primit in 2014. Fosta gimnasta spune ca a luat aceasta decizie pentru ca imaginea ei sa nu mai fie asociata cu “numeroasele campanii electorale”. “In atenția domnului primar al Orașului Bușteni, Corbu…

- Lovitura dura pentru un post de televiziune din Romania! O fosta vedeta Kanal D este la inchisoare. In ce condiții mizere traiește in pușcarie, de fapt. S-a aflat totul abi acum. Fosta vedeta Kanal D, incarcerata la Targu Ocna Un fost concurent de la emisiunea „Puterea Dragostei” se afla dupa gratii.…

- Autoritațile italiene au facut un anunț important cu cateva zile inainte ca ”Certificatul verde” de sanatate sa intre in vigoare, in Italia, masura ce va afecta sute de mii de romance care lucreaza in peninsula. Absența permisului de sanatate la persoanele care ingrijesc persoane in varsta, la domiciliu,…

- Pentru solistul Marty Cintron de la No Mercy, Romania este una din destinațiile sale preferate cand se afla in turnee. Omul din spatele formației No Mercy, muzicianul care a vandut 10 milioane de albume in intreaga lume cu marile sale succese ”Where Do You Go” și Please Don’t Go” se considera aproape…

- Andreea Ibacka este insarcinata și urmeaza sa aduca pe lume cel de-al doilea copil al sau. Andreea Ibacka, anunț trist pentru fanii ei. Ce decizie a luat Vedeta este extrem de fericita, așa ca a luat o decizie importanta pentru ea, dar și pentru bebelușul sau. Actrița a decis sa ia o pauza de la […]…