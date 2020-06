Andreea Olaru si Robert Toma lanseaza melodia “Departe de tine”

Stiri pe aceeasi tema

- Christian Dior lanseaza noua colecție printr-un show in aer liber, dar fara public Maria Grazia Chiuri (director creativ Christian Dior) și Pietro Beccari (CEO Christian Dior) au gazduit zilele acestea o conferința video pentru a anunța lansarea noii colecții a brand-ului. Pandemia COVID-19 a forțat…

- Vechile aplicatii HBO pentru streaming, HBO Now si versiunea pentru abonatii serviciilor de cablu, HBO Go, vor fi trecute pe linie moarta de Warner Media pentru a nu afecta noul brand al companiei, HBO Max. Noul serviciu de streaming HBO Max a avut darul de a crea si mai multa confuzie in…

- Sentimente exprimate in versuri! Andreea Balan iși canta propria durere in cea mai recenta piesa a ei. Se numește „Am crezut in basme” și este „dedicata” tuturor femeilor care au fost amagite. Melodia se bucura deja de succes, la numai cateva ore de la lansare, noteaza click.ro. Andreea Balan și George…

- Facebook anunța astazi lansarea Messenger Rooms, apeluri video de grup care le permit participanților sa petreaca timp de calitate alaturi cei dragi, și alte noi opțiuni care vor fi disponibile pe platformele companiei. Prin intermediul acestora, Facebook iși propune sa ii ajute pe oameni sa simta ca…

- Actorul Johnny Depp si chitaristul Jeff Beck au inregistrat o versiune a melodiei ''Isolation'', de John Lennon, care spera ca-i va ajuta pe ascultatori sa ''dea o semnificatie acestui moment'', informeaza joi Press Association. Actorul, care face de asemenea parte din…

- Apple a lansat primul sau iPhone ieftin, pentru a creste vanzarile inaintea modelului 5G Gigantul Apple a dezvaluit miercuri noul telefon iPhone SE, primul sau smartphone ieftin din ultimii patru ani, in dorinta de a impulsiona vanzarile inaintea lansarii unor noi modele high-end 5G la finele anului,…

- Calin Pop, vocalistul si chitaristul trupei Celelalte Cuvinte, a lansat luni piesa "Speranta in glas", o melodie realizata in conditii de izolare si filmata cu propriul telefon mobil. Artistul a declarat pentru AGERPRES ca aceasta melodie este ''o reactie de autoaparare'' si un indemn…

- Timișoreanul Sean Norvis a lansat primul videoclip din seria „United“, din materialul discografic omonim lansat la inceputul lunii februarie a acestui an, in orașul nostru. Melodia „Our Life“ a fost inregistrata alaturi de Justine Berg (o solista din Polonia, nascuta in 1986) și beneficieaza și de percuțiile…