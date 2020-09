Victorie pentru perechea din care a facut parte romanca aflata pe locul 137 in clasamentul mondial la dublu, la turneul WTA 125k de la Praga. Bucureșteanca Andreea Mitu și Lidziya Marozava, jucatoarea in varsta de 27 de ani, locul 99 la dublu, au caștigat trofeul competiției gazduite de capitala Cehiei, dupa ce au trecut, in […]