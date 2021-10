Stiri pe aceeasi tema

- Proconsul lanseaza piesa „Printre Nori” cu un mesaj puternic, impreuna cu un clip muzical care transpune mesajul versurilor pe ecrane. Versurile piesei au fost scrise de membrii trupei impreuna cu Jul Baldovin, iar pentru compoziția și producția piesei, trupa a lucrat impreuna cu Robert Niculae. Vocea…

- Eliza Natanticu, concurenta a sezonului in desfașurare al emisiunii concurs Asia Express, lanseaza astazi piesa cu beat-uri up-tempo „De vina suntem noi”, impreuna cu un videoclip care imbina perfect stilurile modern și retro. Piesa a fost scrisa și compusa de Dinu Gabriela Alexandra, iar de aranjamentul…

- Red Parlament lanseaza single-ul „10 Pacate”, insoțit și de un videoclip sugestiv. Muzica a fost compusa de Nicula Marius Dumitru (Mario Joy), care a și produs piesa, și Doru Isaroiu, iar versurile au fost scrise de Emanuela Oancea. Melodia „10 Pacate” transmite povestea unui personaj care cade prada…

- Subcarpați a lansat in aceasta dimineața o piesa in colaborare cu corul Rusalka in memoria lui Ivan Patzaichin. La inceputul anului, artiștii au fost prezenți la Mila 23, locul in care multiplul campion olimpic s-a nascut, pentru a promova locul și valoarea artistica a zonei. Subcarpați este una dintre…

- La Virgin Radio avem foarte multe cartușe cu intrebari. Pe primul l-am descarcat pe NOSFE și a ieșit un interviu foarte fresh. Așa ca urmatoarea victima pusa la zidul intrebarilor fulger este Amuly. Lanseaza piesa dupa piesa și fiecare devine hit, este prezent in mai toate topurile și bate țara in lung…

- “Vrei sa te mint?” este o piesa ce relateaza povestea unei iubiri cu nabadai, in care, deși cei doi implicați in relație se joaca de-a șoarecele și pisica, nu s-ar putea imagina sa fie impreuna cu altcineva: “Ce conteaza ca alții ma vor? / Cand ți-am zis ca doar pe tine te vreau, pai te... View Article

- Caștigatoare a premiilor GRAMMY, LORDE a lansat o noua piesa „Stoned at the Nail Salon”. Este prima melodie lansata de LORDE dupa o pauza de patru ani și care a acumulat deja peste 30 milioane de stream-uri in primele cinci zile de la lansare. Piesa este al doilea cantec de pe mult anticipatul album,…

- Sickotoy, producatorul premiat la Grammy colaboreaza cu Elvana Gjata, una dintre cele mai populare artiste din Albania și INNA și lanseaza ”Papa”. Elvana Gjata, artista numarul 1 din Albania, este cunoscuta pentru lansari precum ”Fustani” care a fost pe locul in Albana și locul 73 in Elveția. Ea a fost…