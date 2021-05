Stiri pe aceeasi tema

- Cabral a dezvaluit pentru prima oara, ca nu mai vorbește de ceva timp cu fiica lui din prima casnicie cu Luana. Inoke are aproape 19 ani și dupa spusele realizatorului TV , aceasta nu vrea sa mai comunice cu tatal ei. Inoke va implini 19 ani in curand, o varsta inca dificila pentru o adolescenta, iar…

- Invitata la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, Andreea Ibacka a povestit cum a aflat ca este insarcinata a doua oara. Cei doi prezentatori s-au amuzat copios. Andreea Ibacka (36 de ani) și Cabral (43 de ani) vor deveni din nou parinți in toamna acestui an. Cei doi au dat vestea in stilul caracteristic,…

