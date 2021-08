Andreea Bostanica, regina TIk Tok-ului din Romania lanseaza Diamantul Andreea Bostanica lanseaza videoclipul piesei “Diamantul” una dintre cele mai fierbinti piese ale verii. Videoclipul noului single a fost foarte asteptat de public, devenind viral pe TikTok, pe sunetul piesei creandu-se mii de tiktok-uri. Atat videoclipul cat si versurile noului single “Diamantul” se concentreaza pe subiectul popularitatii vedetelor din mediul online (fie ca este vorba de un artist sau vlogger pe youtube, digital creator pe instagram, content creator pe TikTok, reality show character pe tv sau orice alta forma poate imbraca un influencer, self-made star creator de continut… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

