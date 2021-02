Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Bobis de la Cafeneaua de Acasa organizeaza pentru adolescenti un WORKSHOP de Dezvoltare Personala „Fii tu liderul”. ✅ Catre cine se adreseaza workshop-ul: adolescenti 12-18 ani, clasele V-XII ✅

- Copilul tau stie cum sa se organizeze, cum sa isi gestioneze timpul si sa invete eficient? Stie cum sa vorbeasca in public, isi face prieteni cu usurinta si are initiativa? Are incredere in sine, isi cunoaste punctele slabe, dar si pe cele forte, si are obiectivele bine fixate?

- DARURI… Trei familii nevoiase au primit cheile caselor ridicate pentru ele din partea Parintelui Episcop Ignatie al Husilor. Preasfintia Sa a oficiat o slujba de sfintire pentru fiecare locuinta oferita noilor proprietari. „Din punct de vedere spiritual, in aceste zile premergatoare Craciunului, incercam…

- A ramas mai puțin de o saptamana pana la evenimentul organizat de Consiliul Elevilor din Colegiul Național Mihai Viteazu, care se numește "Choose your future" și va avea loc in 3-4 decembrie. Elevii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Indragitul rapsod Nicolae Botgros a ajuns acasa dupa o luna si patru zile de spitalizare in lupta cu COVID-19. In exclusivitate pentru Antena 3, artistul a declarat ca se simte mai bine, dar este dependent de masca de oxigen dupa ce plamanii i-au fost afectati in proportie de 70%. Nicolae Botgros spune…

- ATI VAZUT-O? Politistii ieseni cauta o minora care a plecat de la locuința tatalui si nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea minorei sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de urgenta 112. La data de 23 noiembrie a.c., politistii…

- Liderul PNL Ludovic Orban a produs, joi, la evenimentul de lansare a programului de guvernare liberal, un lucru total neașteptat. In discursul adresat in fața liderilor formațiunii, premierul Orban și-a schimbat radical strategia politica. Liderul PNL a anunțat ca nu se va mai referi la PSD, decizie…

- SENSIBILITATE… Familia din Baltati, comuna Tatarani, al carei tata a murit in Austria, la doar o zi dupa ce plecase la munca, pentru a asigura un trai mai bun sotiei si celor doua fetite, ofera in aceste zile o dovada emotionanta de buna-cuviinta! Dupa ce a cerut public ajutorul, pentru a aduna cei…