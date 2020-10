Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Berecleanu a demisionat acum cateva luni de la Antena 1, unde prezenta "Observatorul" de la ora 20:00. Andreea Berecleanu, noi dezvaluiri dupa ce a plecat de la Antena 1: "A fost socant". Cu ce se ocupa acum fosta prezentatoare "Dupa cateva luni de nedeschis televizorul, am…

- Andreea Marin revine in televiziune cu emisiune la TVR 2 – Nu exista nu se poate Andreea Marin revine la prima dragoste – televiziunea. Incepand din aceasta toamna, mai exact din data de 12 octombrie, vedeta va modera noua emisiune Nu exista nu se poate , la TVR 2. In cadrul emisiunii, Andreei Marin…

- Dupa o pauza de un an și jumatate, dedicata celor doi copii, Simona Gherghe revine in atenția publicului. „Intoarcerea mea pe sticla vine dupa o pauza de aproape un an si jumatate, timp in care am fost alaturi de copiii mei, Ana si Vlad. Acum sunt maricei, asa ca e momentul sa revin pe un interval…

- Dana Chera, fosta Grecu, se intoarce in televiziune dupa aproape trei ani de pauza. Fosta vedeta a Antenei 3 va avea propria emisiune de seara la televiziunea specializata pe teme medicale, Medika TV, noteaza Pagina de Media.Dana Chera revine in televiziune si va modera o emisiune pe teme de actualitate…

- Fosta jurnalista de la Antena3, colega de emisiune cu Radu Tudor pentru mulți ani, Dana Chera, fosta Grecu, a anunțat ca revine in televiziune. Este vorba despre postul de televiziune Medika TV, unde jurnalista urmeaza sa realizeze o emisiune cu tematica medicala, intitulata Medika Special.Citește…

- Scandal ca la ușa cortului intre doua vedete care s-au iubit! Cunoscuta actrița de seriale de televiziune Ioana Picoș se afla in plin proces de divorț cu soțul ei, Mihai Fagadaru. Barbatul aduce acuzatii grave vedetei Antena 1 si spune ca nu il lasa sa-si vada copiii, desi are o decizie in instanta…

- Program tv la Antena 1, marți, 11 august, aduce telespectatorilor inca o doza de show: Nu rata de la 20:30, emisiunea "Raman cu tine", prezentata de Liviu Varciu. Seara se incheie cu un film de acțiune, "Triplu X - Intoarcerea lui Xander Cage".

- Andreea Berecleanu a avut intotdeauna o relație aparte cu familia ei, dar astazi gandurile i se indreapta numai inspre mama. Fosta știrista de la Antena 1 și-a celebrat parintele dupa cum se cuvinte, caci varsta de 70 de ani este la fel de importanta precum cea de 20. Andreea Berecleanu isi sarbatoreste…