- Andreea Berecleanu despre anii la Antena 1: “Au existat momente dificile” Andreea Berecleanu a prezentat Observatorul orei 19 de la Antena 1 nu mai putin de 17 ani. Saptamana aceasta a anuntat insa ca a hotarat sa incheie aceasta colaborare. Nu si-a dorit sa dea exact motivele care au dus la ruptura,…

- ”Sunt prezentator de știri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atat de colegii de breasla cat și de catre public tocmai pentru ca nu am dezamagit, sunt un om corect și onest”, așa se descrie Andreea Berecleanu in ultimul mesaj postat pe Instagram prin care se destainuie publicului, legat de ieșirea…

- Andreea Berecleanu a decis sa plece de la Antena 1 și sa renunțe la postul de prezentator al emisiunii de știri Observator. Locul acesteia va fi luat de Alessandra Stoicescu, de la Antena 3. Publicatia ELLE scrie ca Berecleanu a plecat de la Antena 1 pentru ca i s-ar fi cerut sa se implice in emisiuni…

- Incepand din aceasta primavara, Alessandra Stoicescu va prezenta Observatorul de la ora 19.00, de luni pana vineri, la Antena 1. “Intr-o perioada cu schimbari majore in viața mea, pe care le-am primit cu bucuria matura a mamei și a femeii implinite din toate punctele de vedere, a venit și propunerea…

- Este iar scandal la Antena 1, acolo unde cea mai mare vedeta a postului a decis sa demisioneze! Andreea Berecleanu, prezentatoarea principalului jurnal de știri, Observator 19, a decis sa plece și sa arunce cuvinte grele la adresa conducerii. Fosta prezentatoare lasa de ințeles ca va reveni la o…

- Andreea Berceleanu a avut prima reacție dupa ce a fost inlocuita de Alessandra Stoicescu la pupitrul Observatorului de la Antena 1. Aceasta a transmis un mesaj pe contul de socializare.„Am stat 17 ani in Antena 1 pentru ca nu am fost constransa in vreun fel. Astazi drumurile noastre se despart. Nu voi…

