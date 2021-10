Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești a dat dovada mereu de faptul ca este o persoana pe cat se poate de asumata, astfel ca recent, cunoscutul artist a fost pus intr-o situație neplacuta in timpul unui concert. Așadar, dupa ce in mediul online au aparut mai multe zvonuri potrivit carora cantarețul ar fi trecut prin…

- Bobița este un cațel de mici dimensiuni care insa ascunde multa putere interioara. Deși prietenos in general, Bobița s-a simțit de-a dreptul jignit cand un vizitator din curtea sa i-a intins piciorul, relateaza ro-viral.video. Cainele, deși foarte mic, a devenit uimitor de agresiv incat i-a lasat pe…

- Alina Pușcau se numara printre victimele nemilosului virus, COVID-19. Modelul a anunțat ca a fost depistata cu noul coronavirus și mai mult deecat atat, Alina a declarat, in lacrimi, ca este infectata cu tulpina Delta a bolii.

- Andreea Balan ar fi facut o criza de nervi din cauza lui George Burcea, tatal copiilor sai. Totul s-ar fi petrecut dupa cateva poze aparute de internet, cu el și cu cumnata ei, Sonia Argint. Andreea Balan, criza de nervi din cauza lui George Burcea Weekendul trecut, George Burcea a alergat cinci kilometri…

- Lili Sandu a izbucnit in lacrimi. Ce probleme are mamica in varsta de 42 de ani. Aceasta le cere ajutorul mamicilor care o urmaresc pe rețelele de socializare. Lili Sandu are probleme mari ca mamica Lili Sandu a izbucnit recent in lacrimi. Ea a spus ca intampina mari probleme in creșterea fiului ei,…

- Lili Sandu a izbucnit in lacrimi pe internet in timp ce le cerea ajutorul mamicilor care o urmaresc. Vedeta spune ca intampina mari probleme in creșterea baiețelului ei, astfel ca a ajuns intr-o stare psihica deloc buna. Ba mai mult decat atat, diva se gandesște chiar ca nu este o mama indeajuns de…

- Pe internet si pe conturile de Twiter ale unor agentii de stiri circula clipuri si informatii cum ca cel putin trei tineri afgani ar fi murit dupa ce s-au agatat de rotile avioanelor si au cazut de la zeci de metri de sol dupa decolare, informeaza site-ul opindia. com. Alte imagini arata afgani alergand…