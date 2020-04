Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in a doua jumatate a lunii aprilie, cand s-ar pitea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri. "Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face…

- In plina pandemie de coronavirus, oamenii incearca sa se protejeze cat mai mult in privința infectarii cu virusului, fapt pentru care și-au anulat toate activitațiile. Același lucru il face și Andreea Balan care iși dedica tot timpul fetițelor sale.

- George Burcea trece printr-o perioada dificila, iar epidemia de coronavirus i-a dat peste cap toate planurile. Actorul a fost nevoit sa iși amane proiectele pentru moment. Barbatul planuia sa iși inchirieze un apartament, insa din cauza epidemiei acest lucru e destul de greu de realizat. Divortul…

- Managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals, profesorul Adrian Streinu-Cercel, a declarat la Antena 3 ca din punctul sau de vedere romanii ar trebui sa stea cat mai multe in case „minimum sase saptamani, opt saptamani ar fi ok, 10 saptamani ar fi ideal”.El a apreciat ca romanii trebuie…

- Inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, Ioan Buda, a afirmat, marti, ca, din 23 februarie si pana in prezent, peste 40.000 de persoane care au avut punct de plecare sau au tranzitat Italia au intrat in Romania."Pana in prezent, din Italia sau cei care au tranzitat Italia si au ajuns in…

- Islanda a decretat stare de urgenta vineri, dupa ce doua persoane au contractat noul coronavirus pe teritoriul tarii, informeaza dpa. Islanda și Romania se vor duela, pe 26 martie, in barajul pentru participarea la Euro 2020.Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista candidaților…

- Bomba in lumea mondena! George Burcea a facut primele declaratii despre zvonul despartirii de Andreea Balan! Dupa ce mai multe semne pareau ca indica o ruptura definitiva intre cei doi, sotul Andreei Balan a izbucnit in direct si a spus tot!

- O femeie este izolata la domiciliu dupa o calatorie in China, conform oficialiilor Directiei de Sanatate Publica Salaj. Romanca este angajata a unei companii din Cluj-Napoca, iar recent a luat parte la un program de training in Beijing, potrivit stirilekanald.ro.O femeie din Salaj este izolata…