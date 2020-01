Informația a fost confirmata de Andreea, care nu a dezvaluit un motiv concret, ce a dus la aceasta decizie. Discuția a avut loc la Iași, acolo unde locuiește Ștefan Manolache, iar apoi artista s-a urcat in mașina și a plecat spre București, cu un nou statut... de femeie singura.

„Da, ne-am desparțit. Noi am decis ca in relația pe care o avem sa stam atat timp cat ne simțim bine amandoi. Ieri am fost la Iași, am discutat și… ne-am desparțit. Nu pot sa explic exact din ce motiv, dar lucrurile sunt clare acum pentru mine, nu mai sunt intr-o relație cu Ștefan”, a declarat Andreea Antonescu…