- Un gorjean plecat la munca in strainatate a apelat la poliția din județul sau natal, de mai bine de trei saptamani, sa-i gaseasca autoutilitara care i-a disparut din fața casei sale din Tg-Jiu, numai ca, deși presupusul hoț circula cu mașina prin oraș, poliția nu l-a prins inca și i-a transmis…

- Cei „34 de pomi de Craciun din specia brad nu aveau aplicata amprenta dispozitivului dreptunghiular. Din verificari a rezultat faptul ca cei 34 de pomi au fost taiați dintr-un parchet destinat recoltarii pomilor de Craciun, cu aprobarea instituției abilitate, iar la momentul transportarii…

- Dimineața cu ghinion pentru mai mulți șoferi din Capitala. Un accident a avut loc pe strada Florilor din sectorul Rișcani. Din fericire nimeni nu a avut de suferit.Poliția se afla la fața locului.In zona s-a format ambuteiaj și se circula cu dificultate.Cu detalii revenim.

- Un barbat in varsta de 51 de ani a fost arestat la Loughton, in sud-vestul Regatului Unit, dupa ce a intrat in mod voit cu masina intr-o femeie si niste adolescenti la iesirea dintr-o scoala, omorand un baiat in varsta de 12 ani, potrivit news.ro.Alte cinci persoane au fost ranite luni - o…

- Un șofer de 37 de ani a intrat cu mașina intr-un cap de pod, in aceasta dimineața, la Giarmata Vii. Șoferul era singur in mașina. A fost ranit ușor in urma impactului. In dimineața zilei de marți, 3 decembrie, șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un cap de pod, la Giarmata Vii. Șoferul…

- Ziarul Unirea Cazul Caracal: Procurorul care a ținut poliția la poarta lui Dinca pana la 6 dimineața audiat de azi la CSM Cazul Caracal: Procurorul care a ținut poliția la poarta lui Dinca pana la 6 dimineața audiat de azi la CSM Informații de ultima ora. Procurorul Cristian Popescu, care a coordonat…

- Goo Hara, cantareața sud-coreeana de K-pop, a fost gasita decedata in casa ei din Seul. Avea doar 28 de ani. Artista facea parte din grupul de fete Kara. Poliția a anunțat ca incearca sa...

- Bunurile lasate din neglijenta in masina, gentile asezate pe unul dintre scaune, ori aparatura cu care este dotat autovehiculul (sistem de navigatie, camera video) pot atrage atentia infractorilor.