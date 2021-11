Stiri pe aceeasi tema

- Anda Calin și Livu Varciu sunt de patru ani impreuna, iar acești au devenit parinții a doi copii: o fetița și un baiețel. Partenera de viața a prezentatorului spune cum s-au cunoscut și cine a facut primul pas in relație.

- Ștefan Banica Jr. a demonstrat inca o data ca nu este un barbat pretențios! Juratul de la X Factor este mereu plin de viața și in forma chiar și atunci cand are filmari. Ei bine, chiar daca timpul este limitat, artistul nu uita de treburile din viața cotidiana. Iata cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro!

- Oana Lis i-a facut o surpriza uriașa soțului ei in urma cu puțin timp. Vedeta a aflat ca cineva a picat un tablou cu partenerul sau de viața, iar in semn de respect și dragostea pe care i-o poarta, aceasta a cumparat tabloul și i l-a daruit.

- Liviu Varciu și Anda Calin urmeaza sa se casatoreasca, dar evenimentul nu va fi deloc așa cum și-au imaginat fanii sau familia. Anda și Liviu nu se mai gandesc la nunta Cei doi au organizat un botez fastuos pentru fiul lor, Liviu Matei. Toți cei prezenți la creștinarea micuțului au fost impresionați…

- In urma cu mai bine de un an, Liviu Varciu și Anda Calin au devenit parinți pentru a doua oara. Cei doi mai au impreuna o fetița, pe Anastasia. Astazi, prezentatorul și iubita lui organizeaza petrecerea de botez a lui Matei, iar cu aceasta ocazie tatal lui și micuțul au aparut prima oara la TV. Prima…

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de 5 ani, iar impreuna au o fetița și un baiețel. Carismaticul prezentator TV a fost invitat in platoul emisiunii de la „Xtra Night Show”, unde a vorbit despre partenera sa de viața și a avut numai cuvinte de lauda la adresa ei. Toata lumea știa ca Liviu…

- Liviu Varciu este un cuceritor, iar asta a dovedit-o de-a lungul anilor cu varf și indesat. Dar acum s-a așezat la casa lui, a mai facut doi copii cu iubita lui, Anda Calin, iar fericirea plutește in aer. Artistul a dezvaluit la Xtra Night Show cat de fericit este alaturi de cei doi copii mici ai sai…

- Keed se bucura de un succes rasunator inca de pe vremea cand a debutat in cariera muzicala cu trupa Șatra Benz și nu numai, notorietatea artistului a crescut dupa participarea la show-ul culinar Chefi la cuțite. Astfel, dupa expunerea pe care o are in ultima perioada, toți fanii lui Keed sunt curioși…